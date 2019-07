Die Wirecard-Aktie tut sich zurzeit extrem schwer neuen Schwung aufzunehmen. So pendelte der Kurs in den letzten Wochen in einer engen Range zwischen 144 und 156 Euro seitwärts. Durch die Verluste der letzten Tage droht diese Zone nun sogar nach unten durchbrochen zu werden. Möglicherweise können die Halbjahreszahlen am 7. August für frische Impulse sorgen. Momentan ist das Chartbild bärisch einzuschätzen, da der Kurs auch wieder unterhalb der 50-Tagelinie (EMA50) verläuft. Der Supertrend zeigt ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...