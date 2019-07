Der Fachkräftemangel macht es zunehmend schwerer, fähiges Personal für das eigene Unternehmen zu bekommen. Nach zahlreichen gescheiterten Stellenausschreibungen in Zeitungen und Onlineportalen, die zu keiner Resonanz führen, erscheint oft der letzte Ausweg der Griff zum Telefon, um einen Personaldienstleister zu kontaktieren. Doch auf was sollte ein Unternehmer achten? Woran erkennt man auf den ersten Blick eine seriöse Zeitarbeitsfirma? Und welche Pflichten und Rechte hat das Unternehmen gegenüber dem Dienstleister?

Scharlatane von seriösen Zeitarbeitsfirmen unterscheiden

Bevor der Leiharbeiter im Unternehmen mit seiner Arbeit beginnen kann, muss einiges vorab geklärt werden. Jeder seriöse Personaldienstleister gibt (spätestens auf Nachfrage) zahlreiche Bescheinigungen und Nachweise an den potenziellen Kunden (= Entleiher) weiter oder veröffentlicht diese Dokumente sogar auf der eigenen Homepage, um so auch am Markt glaubwürdig und zuverlässig aufzutreten. Der Unternehmer sollte folgende Dokumente einholen bzw. einsehen:

Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis: Denn nur wer eine solche Genehmigung hat, darf Mitarbeiter verleihen (Genehmigungspflicht der Arbeitnehmerüberlassung nach §9,10 AÜG).

Unbedenklichkeitsbescheinigungen (Finanzamt und Krankenkassen): Damit wird bestätigt, dass das Zeitarbeitsunternehmen ordnungsgemäß Steuern und Sozialversicherungsbeiträge an Krankenkassen abführt.

Mindestlohnbestätigung: In Deutschland gibt es einen Mindestlohn, der allgemeinverbindlich ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...