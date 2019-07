Most Actives des Handelstages: SAP Call KO http://bit.ly/2LTfYM2 SAP Call OS http://bit.ly/2Z4fA16 Triste Exportdaten aus Japan und enttäuschende Quartalszahlen von SAP haben am Donnerstag die Stimmung der Anleger getrübt. Dax, MDax und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 liegen leicht im Minus. Auch die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag im frühen Handel moderate Verluste verzeichnet. Im Anlegerfokus standen neben neuen Konjunkturdaten vor allem aktuelle Geschäftszahlen von großen US-Unternehmen. Letztere fielen gemischt aus und sorgten für größere Kursausschläge in beide Richtungen. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß