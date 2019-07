Evotec hat in dieser Woche den Ausbau seiner Wirkstoffforschungsplattform iPSC bekanntgegeben. Zu diesem Zweck wurde geistiges Eigentum des auf Stammzellforschung spezialisierten Unternehmens Ncardia AG erworben, ferner ein bestehendes Portfolio sowie ein 17-köpfiges Expertenteam. Dies hat an der Börse für einen weiteren Kursgewinn gesorgt. Die Aktie notiert knapp unterhalb des am Dienstag markierten Mehrjahreshochs von 26,08 Euro. Das Chartbild ist dementsprechend bullisch einzuschätzen. Zum einen ... (Alexander Hirschler)

