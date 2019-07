Eigentlich ist es ja ganz einfach: Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Aber bei Agrarrohstoffen, und hier insbesondere bei Zucker, gelten oftmals andere Argumente als politisch wichtiger.Die EU als HochpreisinselDies trifft vor allem auf die EU zu. Denn bis Oktober 2017 galt die langjährige EU-Zuckermarktordnung mit Produktionsbeschränkungen (Quoten), Mindestrübenpreis und Exportbeschränkungen, die die europäischen Rübenbauern und damit vor allem französische und deutsche Landwirte schützte. So war festgelegt, dass mindestens 85 % des in der EU vermarkteten Zuckers in der EU erzeugt sein müssen. Die Produktion in der EU war auf 13,5 Mio. Tonnen jährlich beschränkt, und die Zuckerproduzenten mussten den Rübenbauern einen Mindestpreis zahlen. Seither gilt zwar keine Quote mehr und ein zuckerpreisabhängiger Rübenpreis, aber weiterhin Zollschutz für den EU-Zuckermarkt.

