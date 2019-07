Das Chartbild der Royal Dutch-Aktie hat sich in den vergangenen Tagen durch den Rückfall unter die 50-Tagelinie deutlich verschlechtert. Kurzfristig hat sich ein neuer Abwärtstrend ausgebildet. Er verläuft sehr steil und hat den EMA50 bei 28,53 Euro am Dienstag mit hoher Dynamik durchschlagen. Die Käufer waren zwar umgehend um einen Wiederanstieg über den gleitenden Durchschnitt bemüht, scheiterten aber an diesem Widerstand. Daraufhin gab die Aktie am Donnerstag im Tief bis auf 28,00 Euro nach. ... (Dr. Bernd Heim)

