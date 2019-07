Diese Zahlen haben den Anlegern nun wahrlich nicht geschmeckt. Netflix hatte am Mittwoch nach Börsenschluss seine Quartalszahlen veröffentlicht und war von den Anlegern bereits außerbörslich mit einem kräftigen Minus bedacht worden. Viel geändert hat sich an der negativen Einschätzung der Anleger bis zum Beginn des Handels am nächsten Morgen nicht, sodass die Aktie den Handel mit einem Minus von über 10,00 Prozent eröffnete. Die als unzureichend empfundenen Zahlen zerstören die Arbeit der letzten ... (Dr. Bernd Heim)

