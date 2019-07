Anfang Juli war es der Porsche-Aktie nicht nur gelungen, bis an die 50-Tagelinie vorzudringen, sondern den gleitenden Durchschnitt auch zu überwinden. Die Konsequenz war eine Fortsetzung des Anstiegs, wobei die 50-Tagelinie in der ersten Julihälfte immer wieder erfolgreich getestet wurde. In der Spitze konnte die Aktie bis zum 17. Juli auf 61,48 Euro ansteigen. Doch nach dem Hoch wurden die Bullen förmlich überrannt. Innerhalb von nur zwei Tagen büßte die Aktie fast ihre gesamten Gewinne seit dem ... (Dr. Bernd Heim)

