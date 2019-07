Alle reden über den Familienstreit beim Traditionskonzern Oetker. Dabei trifft der Trend zu kalorienreduzierter Ernährung das westfälische Pudding-, Pizza- und Pils-Imperium viel härter.

Baden-Baden ist eine perfekte Kulisse für die strapazierten Top-Manager des Oetker-Konzerns. Hier können die Spitzenkräfte über die zwei Edelmeilen lange Lichtentaler Allee in den Kurpark und zum Casino flanieren oder im Hamam von Brenners Fünf-Sterne-Hotel entspannen. Zum Pflichtprogramm für die Führungsriege zählt an diesem Wochenende im März auch das Gruppenfoto. 60 Männer in dunklen Anzügen posieren auf der Treppe der Herberge, garniert von vier Frauen. Die Momentaufnahme wirkt wie das Abziehbild eines überholten Traditionskonzerns, old boys, old school, old economy. Und sie alle lächeln die Probleme bei Oetker jetzt einfach weg.

Gewiss, noch laufen die Geschäfte. Doch der Konzern ernährt sich von seiner Substanz, zehrt von seinem Erfolg in der Vergangenheit. Fertiggerichte passen nicht mehr zum Megatrend Gesundheit. Eine Innovationsoffensive tut not. Oetker muss gesündere Produkte herstellen, sich außerdem digitalisieren und internationaler aufstellen. Droht nach Jahren süßer Umsatzsprünge eine fade Zukunft?

Zeitenwende am Herd

Oetker - 31.000 Mitarbeiter, 7,1 Milliarden Euro Umsatz - verdankt seinen Erfolg vor allem den 30 Wirtschaftswunder-Nachkriegsjahren. Die Bielefelder haben das Kraftfutter für die deutsche Wohlstandsnation hergestellt, Ludwig Erhard in die Küche geholt: Kuchen und Puddingpulver für alle. Das Geschäft wächst immer noch. 2018 meldete Oetker ein Umsatzplus von fünf Prozent in der Lebensmittelsparte.

Damit ist der Status quo beschrieben. Aber in Zukunft setzen veränderte Essgewohnheiten der Konsumenten Oetker unter Zugzwang. Laut der von Nestlé initiierten Zukunftsstudie "Wie is(s)t Deutschland 2030?" werde Ernährung "immer ideologischer". Menschen würden künftig Produkte kaufen, "die ihren eigenen Werten entsprechen", "individuell auf das eigene persönliche Gesundheitsprofil zugeschnitten" seien und "ihre Leistungsfähigkeit steigern". Bald zählt Klasse statt Masse.

Supermarktketten experimentieren mit zuckerreduzierten Eigenmarken, die Konkurrenz setzt auf Light- und Eiweißprodukte. Mit seinen Tiefkühlpizzen, dem Pudding und dem Pils stand Oetker noch nie im Ruf, Produkte für Fitnessbewusste herzustellen. Aber heute, in Zeiten des Veganbooms, des Körperkults und politisch ergrünenden Deutschlands, wirkt der Konzern wie aus der Zeit gefallen. Schafft er die Wende?Beim Strategie-Wochenende im Oetker-Luxus-Hotel jedenfalls nimmt sich Konzernboss Albert Christmann seine Top-Manager zur Brust. Der erste familienfremde Firmenlenker schwört seine Mannschaft darauf ein, "Lösungen und Angebote zu entwickeln, die dem globalen Megatrend Gesundheit entgegenkommen". Mit hohem Veränderungstempo tut sich Oetker traditionell schwer. "Andere Unternehmen sind auf diesen Trend viel früher aufgesprungen", sagt Werner Motyka, Partner und Berater bei Munich Strategy. So will etwa Nestlé sein Süßwarengeschäft um den Geschäftsbereich Gesunde Snacks erweitern, auf der Basis von Früchten und Nüssen. Außerdem forscht der Schweizer Konzern an Zucker, mit dem sich der Gehalt von Frühstücksflocken und Schokoriegeln um ein Drittel reduzieren lässt.

Oetker ist nicht untätig. Die Westfalen süßen ihre Vitalis-Müslis mit Honig statt Industriezucker. Reduzieren den Salzgehalt in Ristorante-Pizzen, bringen sie als vegetarische Variante auf den Markt. Stellen ihre beliebte Crème fraîche auch auf Sojabasis her. Aber eine Neuerfindung des Lebensmittels ist das nicht. Von sich reden machen andere: Start-ups und Mittelständler.

Der PurVi Schokoladenpudding von Oetker mit Frucht- und Agavendicksaft beispielsweise macht zwar auf gesund und verspricht "zeitgemäßen Genuss für alle, die sich zugleich bewusst ernähren wollen" - basiert aber auf fast zehn Prozent Zuckeranteil. Wettbewerber Ehrmann ist mit seinem High-Protein-Pudding eine Eiweiß-Alternative mit halb so viel Zucker gelungen; in vielen Supermärkten sind sie vergriffen.Unter den Innovationen des Jahres 2018 ist Oetker zwar vertreten. Die Zeitschrift "Lebensmittel Praxis" hat dazu ...

