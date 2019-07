Laut dem Milliardär dauert es nicht mehr lange, bis die ersten Touristen mit Virgin Galactic in den Weltraum fliegen werden. Einen genauen Zeitpunkt will er aber nicht nennen.

Der Milliardär Richard Branson will bald an Bord eines privaten Raumschiffs zum ersten Touristenflug ins All starten. Bis es soweit sei, seien nur noch einige wenige Testflüge nötig, sagte der britische Unternehmer im Nasa-Raumfahrtzentrum Kennedy Space Center, wo er am Donnerstag seinen 69. Geburtstag beging.

Sein Ehrentag fiel just mit den Feierlichkeiten rund um den 50. Jahrestag der ersten bemannten Mondlandung zusammen. Zu Bransons Gästen zählten 100 weitere Möchtegernastronauten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...