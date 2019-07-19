DEUTSCHE BANK SENKT SAP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 120 (135) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 19 (22) EUR - 'UNDERWEIGHT'RBC HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 131 (130) EUR - 'SECTOR PERFORM'RBC HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 240 (235) EUR - 'OUTPERFORM' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 1150 (1120) PENCE - 'BUY'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2140 (2230) CHF - 'UNDERPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 3800 (3600) PENCE - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 37 (42) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 185 (170) EUR - 'HOLD'HSBC HEBT EASYJET AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 1000 (800) PENCE Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den ...Den vollständigen Artikel lesen ...