Bei der ersten Mondlandung hatte die Crew von Apollo 11 ein Gerät aus Deutschland mit an Bord, das heute noch funktioniert. Einer der Ingenieure erinnert sich.

Das Erkennungszeichen war ein buntes Einstecktuch in der Sakkotasche, der Treffpunkt das Flugfeld des Flughafens in New York. Der Mann im schwarzen Anzug, der gerade gelandet war, trug einen Koffer in der Hand und erkannte schnell den Amerikaner, der am Flughafenbus auf ihn wartete. Ein Handzeichen, ein Blick, schnell tauschte der Koffer den Besitzer.

Was wie die Szene aus einem Spionagefilm klingt, ist Weltraumgeschichte: Der Passagier im schwarzen Anzug war kein Geheimagent, sondern ein Mitarbeiter von Heraeus, einem Technologiekonzern aus Hanau. Und der Mann am Bus kam nicht im Auftrag der CIA, sondern der Nasa, der US-Raumfahrtbehörde. Im Koffer waren keine brisanten Papiere, sondern 125 Prismen aus Quarzglas, bestimmt für die erste bemannte Mondlandung.

Dass die beiden Männer die Prismen am Zoll vorbeischmuggelten, sollte nicht Geld sparen sondern Zeit, erinnert sich Peter Hitzschke, der damals als Ingenieur bei Heraeus arbeitete und von Kollegen von der geheimen Übergabe erfuhr. "Der Amerikaner flog direkt nach Florida", erzählt Hitzschke, "in einem anderen Flugzeug, das auf dem Rollfeld wartete." Vier oder fünf Tage Wartezeit sparte das der Nasa, die so schnell wie möglich zum Mond wollte - bevor Russland dort landete.

So begann für die Prismen aus Deutschland eine abenteuerliche Reise, die sie bis auf den Mond bringen sollte, wo sie heute noch ihren Dienst tun. Ingenieure bauten aus ihnen einen so genannten Retroreflektor - einen High-Tech-Spiegel, den die Apollo-Astronauten im Mondsand postierten.Leuchten Forscher den Retroreflektor mit einem starken Laser von der Erde aus an, empfangen sie noch heute das reflektierte Licht. Weil die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, können sie auf wenige Zentimeter genau berechnen, wie weit der Mond von der Erde aus entfernt ist: Im Durchschnitt 384.000 Kilometer. 2,5 Sekunden braucht das Laserlicht für diese Strecke hin und zurück.

Als Peter ...

