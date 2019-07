BMW und der Internetkonzern forschen bald gemeinsam am autonomen Fahren. Der Verkehr in China ist für die Technik eine besondere Herausforderung.

BMW und der chinesische Internetriese Tencent bauen ein großes Datenzentrum für selbstfahrende Autos in China. Nach der Unterzeichnung des Abkommens über die künftige Kooperation sagte BMW-China-Chef Jochen Goller am Freitag in Peking, in China betreibe der Autobauer mit mehr als 1000 Ingenieuren an drei Standorten bereits die größten Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen außerhalb von München. Mit Tencent, das auch die weltweit populäre Handyplattform WeChat betreibt, habe BMW einen "passenden Partner".

"China eignet sich besonders für die Entwicklung des autonomen Fahrens", sagte Goller. Die chinesische ...

