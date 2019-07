Erneut treiben Zinshoffnungen den Dax an, der nach zwei Verlusttagen mit einem Plus startet. Auch erfreuliche Unternehmensnews treiben die Kurse.

An der Börse hellt sich die Stimmung nach den Negativentwicklungen der vergangenen Tage etwas auf. Der Dax startet am letzten Tag der Woche mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 12.301 Punkten in den Handel. "Das heutige Motto nach dem kleinen Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt gestern dürfte Stabilisierung lauten", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader.

Am Donnerstag hatte der Dax-Konzern SAP Anlegern die Laune verdorben. Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen war SAP deutlich ins Minus gerutscht. Der Dax hatte einen Teil seiner Verluste zwar wieder wettmachen können, schloss dennoch 0,9 Prozent tiefer bei 12.227 Punkten.

An der Wall Street sorgen weiterhin Zinsspekulationen für Aufregung. , John Williams, einflussreicher Chef des Fed-Bezirks New York, hatte sich bei der Steuerung der Zinspolitik für vorbeugende Maßnahmen ausgesprochen. Experten halten eine Zinserhöhung durch die Notenbank noch im Juli für immer wahrscheinlicher.

Dennoch ging der Dow-Jones-Index der Standardwerte kaum verändert bei 27.222 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 2995 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 8207 Punkte.

Zusätzlich sorgen Inflationsdaten aus Japan für Antrieb an den asiatischen Börsen. Die geringe Preissteigerung ...

