Die Morssinkhof-Rymoplast-Gruppe will in Markranstädt eine PET-Recyclinganlage bauen. Die Anlage des niederländischen Kunststoffrecyclers am neuen Standort im Landkreis Leipzig soll lebensmitteltaugliche PET-Regranulate produzieren und in der Endausbaustufe eine Kapazität von 40.000 Tonnen pro Jahr haben. Für den Aufbau der Aufbereitungsanlage hat Morssinkhof-Rymoplast nach eigenen Angaben das ehemalige ...

