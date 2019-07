Nach Jahren in den roten Zahlen sendet der Verlag wieder ein Lebenszeichen, die Aktie ist deutlich gestiegen. Doch der Weg zurück nach oben ist noch lang.

Die Bilanzvorlage des Kölner Verlags Bastei Lübbe vergangene Woche war eine ganz besondere. Zum ersten Mal in seiner immerhin knapp sechsjährigen Börsenhistorie konnte das Unternehmen die zu Geschäftsjahresbeginn abgegebene Prognose tatsächlich einhalten. Mit knapp einer Million Euro erwirtschaftete der krisengeplagte Konzern zudem den ersten Nettogewinn nach drei Verlustjahren in Folge.

Den Erfolg kann vor allem der neue Vorstandschef Carel Halff für sich verbuchen. Der ehemalige Weltbild-Manager arbeitet seit gut anderthalb Jahren in Köln. Vorgefunden hatte er Chaos. Unter seinem Amtsvorgänger Thomas Schierack hatte Bastei Lübbe das Geld aus dem Börsengang in Akquisitionen und Projekte jenseits des klassischen Verlagsgeschäfts gesteckt, um den Sprung ins digitale Zeitalter zu schaffen. So kaufte Bastei Anteile am Geschenkartikelhersteller Räder, dem Videospieleentwickler Daedalic oder dem Unternehmen Buchpartner, das Buchverkaufsflächen im Einzelhandel vermarktet. Zudem investierten die Kölner in den Aufbau einer eigenen Streamingplattform fürs Lesen. Doch das Projekt floppte, die Entwicklungskosten waren vergebens. Auch die Akquisitionen steigerten zwar den ausgewiesenen Umsatz, blieben aber in Summe defizitär.

Die inzwischen abgetretene Führungsriege unseres ehemaligen spekulativen Depotwerts um Exvorstand Schierack kaschierte diese Probleme mit dubiosen Geschäften. Wir trennten uns daher im Juli 2016 von der Aktie (siehe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...