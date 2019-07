Wer glaubte, dass die Aktie von Heidelberger Druck nach dem rasanten Verfall am Donnerstag, das Schlimmste überstanden haben könnte, täuschte sich gewaltig. Am Freitag ging es im frühen Handel noch einmal um rund zehn Prozent nach unten. Gegen zehn Uhr fehlten lediglich noch zwei Cent, um die Marke von 1,00 Euro nach unten zu durchbrechen. Es war wohl nicht allein die Gewinnwarnung vom Mittwoch nach Börsenschluss, die für das komplette Desaster von Heidelberger Druck am Aktienmarkt sorgte - harsche ... (Achim Graf)

