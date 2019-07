Die Aktie von Aixtron machte ihren Anlegern in jüngster Zeit keine Freude: Von noch 8,77 Euro zum Monatsanfang ging es hinab auf 7,38 Euro am Donnerstag zu Handelsbeginn. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Papiere des Spezialmaschinenherstellers für die Halbleiterbranche auf Wochenfrist rund acht Prozent an Wert verloren. Im Vergleich zu Mitte Mai, als Aixtron bei 10,70 Euro notierte, betrug der Verlust sogar annähernd 30 Prozent. Doch dann schafften die Papiere urplötzlich die Wende nach oben, schlossen ... (Achim Graf)

