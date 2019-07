Am Mittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1235 US-Dollar, nachdem der Kurs am Morgen bei 1,1260 Dollar gestanden hatte.Der Euro ist auch zum Franken nach einem stabilen Handel im frühen Geschäft ins Rutschen gekommen. Er hat das Zwischentief von Ende Juni unterschritten und notiert bei 1,1041 so tief wie seit Juli ...

