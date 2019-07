Der stellvertrende Aufsichtsrats-Chef der Addiko Bank, Hans-Hermann Lotter, hat am 18. Juli 10.000 Aktien zu je 16,54 Euro erworben, wie Addiko mitteilt. Im direct market der Wiener Börse sind mittlerweile mehr internationale als nationale Companies gelistet. In den vergangenen Monaten ist ein zunehmender Zulauf von Firmen aus dem United Kingdom bemerkbar. Seit wenigen Tagen gibt es beispielsweise mit der Wealth Dragons Group eine neue UK-Aktie in Wien, aber auch andere britische Unternehmen wie Locosoco, Kompli Holdings, JLG Group oder Cleantech Building Materials haben sich für ein Wien-Listing entschieden. Mit heutigem Tag startet etwa die Aktie der in London ansässigen Filmproduktionsfirma Fashion on Screen (FOS) im direct market. Wir haben das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...