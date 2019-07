Aussagen von US-Notenbankern haben für Bewegung am Devisenmarkt gesorgt. Der Euro notiert mit 1,1260 US-Dollar etwas niedriger als am Vorabend.

Der Euro ist am Freitag im frühen Handel gesunken. Am Morgen notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1260 US-Dollar und damit etwas niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1216 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8916 Euro.

Am späten Vorabend und in der Nacht hatten Aussagen von US-Notenbankern für Bewegung am Devisenmarkt gesorgt. Zunächst unterstrich der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, die Notwendigkeit einer schnellen ...

