Die Hoffnung auf sinkende Leitzinsen in den USA hat die europäischen Börsen am Freitag angeschoben. Die wichtigsten Börsenindizes konnten allesamt zulegen. Auslöser war eine Aussage des Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York, John Williams. Er sagte sinngemäß: Sollte sich die US-Wirtschaft in Schwierigkeiten befinden, wird die US Fed schnell reagieren. Der Goldpreis hat mit verstärkten Spekulationen auf sinkende Zinsen den Höhenflug fortgesetzt und den höchsten Stand seit sechs Jahre erreicht. Mit 1453 US-Dollar je Feinunze (rund 31,1 Gramm) war Gold so wertvoll wie seit dem Sommer 2013 nicht mehr.