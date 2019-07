Oliver Zipse wird neuer Chef bei BMW. Der bayerische Autobauer steckt vor gewaltigen Herausforderungen. Wie Zipse sie anpacken will, woran er glaubt.

Ein kalter und sonniger Märztag in München. Ein Management Kolloquium lockt Studenten, Manager und Berater in die Hörsäle der Technischen Universität München. Konzernchefs und Vorstände von Bayer über Bosch bis Siemens reden über die Herausforderungen der deutschen Industrieunternehmen.

Auch BMW-Produktionsvorstand Oliver Zipse, der im August Harald Krüger als Chef von BMW ablösen soll, ist gekommen. Sein Vortrag: "Erfolgsfaktoren einer flexiblen und intelligenten Produktionsstruktur". Zipse spricht leise, nutzt die Breite der Bühne und spricht ohne Zettel. Mit der rechten Hand klickt er sich durch die Folien, die im Audimax an die Wand geworfen werden, in der linken hält er das Mikro.

Zipse spricht über die Herausforderungen von BMW und lässt dabei fast kein Problem aus. Seine Aussagen klingen wie der Fahrplan für die Zukunft von BMW. Nie zuvor hat sich der langjährige BMW-Manager so umfassend zur Strategie des Autobauers geäußert. Seine Aussagen lassen erahnen, wie er den bayerischen Premiumanbieter neu ausrichten will, wo er Gefahren sieht und welche Sorgen er für überbewertet hält.

Ob Zipses richtig liegt, ob es ihm gelingt, den Schlingerkurs zu verlassen, in den Noch-Chef Harald Krüger den Autobauer hineinmanövriert hat, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

E-Mobilität: Vom Pionier ins Mittelfeld

BMW war mal ganz vorne. Der Elektrowagen i3, der 2013 auf den Markt kam, war Avantgarde. Später folgte der Sportwagen i8. Allerdings verkauften sich die Stromer nicht wie erhofft. BMW-Chef Krüger zog die Bremse, gab die Führung damit aber leichtfertig ab. Heute ist BMW irgendwo im Mittelfeld.

Zipse scheint daran aber kaum etwas ändern zu wollen. Zu groß die Angst, zu früh im Markt zu sein. BMW soll sich behutsam in die Elektromobilität vorantasten. "Wir werden 25 E-Modelle bis 2025 haben", sagt Zipse bei seinem Vortrag in München. Zwölf davon rein batteriebetrieben, 13 so genannte Plug-ins mit Elektro- und Verbrennermotor. Zum Tesla-Jäger wird BMW damit nicht. Gerade aber der US-Elektropionier wildert zunehmend im Kundenmilieu von BMW.

Produktion: Lieber auf Nummer sicher

Zipse hat bisher das Produktionsressort geleitet. Da kennt er sich aus. Seit Langem sucht er einen Mittelweg zwischen Offensive und Defensive in der Elektromobilität. Er spricht in München von "abtauschfähigen Strukturen". Was er damit meint: Jedes Auto soll in Zukunft auf zwei Universalplattformen gebaut werden. Je nach Wunsch des Kunden baut BMW dann einen Verbrennermotor, einen Elektromotor oder einen Hybrid in die Karosserie. Dieses Konzept geht auf Zipse zurück - schon vor über zwei Jahren hat er es entwickelt.

Das Problem: Experten halten die Strategie ...

