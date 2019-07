Ende Juli wird Bayer seine Halbjahresbilanz veröffentlichen und dabei sicherlich auch auf das leidige Thema Glyphosat zu sprechen kommen. Nach der Übernahme des umstrittenen Saatgutherstellers Monsanto vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über Glyphosat gesprochen wird. In den USA laufen derzeit rund 13.400 Klagen gegen Bayer wegen der angeblichen Krebsgefahr des Unkrautvernichtungsmittels. Hier könnten auf den Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern also noch hohe Strafzahlungen zukommen, auch ... (Alexander Hirschler)

