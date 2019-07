Der Silberpreis ist in den letzten Tagen kräftig angestiegen und hat dadurch auch die Aktie des Silberproduzenten First Majestic Silver Corp. nach oben gezogen. Am 14. Juli lag der Silberpreis noch bei 13,50 Euro je Feinunze, inzwischen steht der Preis bei 14,44 Euro. Die Aktie von First Majestic konnte davon sogar überproportional profitieren, denn hier stehen in den letzten fünf Tagen Kurszuwächse von über 27 Prozent zu Buche. Bei 9,12 Euro wurde nun ein neues 2-Jahres-Hoch markiert. Das Chartbild ... (Alexander Hirschler)

