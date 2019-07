50 Jahre nach Apollo 11 bereitet die Nasa wieder bemannte Mondflüge vor. Diesmal sollen Konzerne und Start-ups einen großen Teil der Arbeit übernehmen.

Wer mit dem Paketdienst von John Thornton seine Waren verschickt, der braucht sich wegen möglicher Retouren keine Sorgen zu machen. Thornton ist Chef des Unternehmens Astrobotic, und er verschickt seine Fuhren nur an ein einziges Ziel: "Wir bauen einen Lieferdienst zum Mond auf", sagt Thornton. "Sie schnüren ein Paket, wir schicken es dorthin." Ab 460 Dollar sind Kunden dabei. Für diese Summe können sie einen Gegenstand ins All senden, groß wie ein Daumennagel: eine Speicherkarte mit Familienfotos. Einen Liebesbrief. Oder vielleicht ein Firmenlogo. Die Box für den Transport schickt der Logistikkonzern DHL, Sponsor von Astrobotic, den Kunden nach Hause. Einen besonders großen Platz an Bord beansprucht der prominenteste Kunde für sich: Die US-Weltraumbehörde Nasa hat Raum für 14 verschiedene Geräte gebucht - und zahlt 79,5 Millionen Dollar Liefergebühren.

Der Vertrag mit der Raumfahrtbehörde ist ein großer Schritt für das Start-up aus Pittsburgh. Und ein Zeichen dafür, wie die Zukunft im All aussehen dürfte. Ende 2018 hatte die Nasa Astrobotic und acht weitere Unternehmen erkoren, Landegeräte (Lander) und Mondroboter (Rover) zu entwickeln. Ende Mai buchte die Nasa bei Astrobotic und zwei Konkurrenten erste Flüge - Start spätestens 2021. Ab 2023 sollen jährlich drei bis vier Sonden Fracht zum Mond liefern. Bis 2028 will die Nasa 2,6 Milliarden Dollar in die lunare Lieferflotte investieren.

Zwar spannte schon das Apollo-Programm in den Sechziger- und Siebzigerjahren auch private Unternehmen ein, aber über Konstruktion und Design von Rakete und Raumschiff entschieden letztlich Nasa-Ingenieure. Heute steckt die Nasa lieber privaten Unternehmen ein grobes Ziel und lässt sie selbst Lösungen dafür finden. Im Wettbewerb miteinander sollen sie Innovationen entwickeln und die Kosten drücken. "Was Industriepartner übernehmen können, das sollen sie auch machen", pflichtet Thomas Reiter, Koordinator Internationale Agenturen bei der Europäischen Weltraumorganisation Esa, den US-Kollegen bei. "Eine Raumfahrtagentur sollte dort tätig sein, wo das Risiko noch sehr hoch ist und wo es kein Geschäftsmodell gibt."

Die Ambitionen sind so groß wie lange nicht mehr. 50 Jahre nach der ersten bemannten Mondlandung am 20. Juli 1969 hat Präsident Donald Trump der Nasa ein Ziel vorgelegt, das manche ehrgeizig nennen, andere waghalsig: 2024 sollen wieder US-Astronauten den Mond betreten. Diesmal sollen sie länger dort bleiben und eine Station aufbauen, wo sie eines Tages wertvolle Rohstoffe auf dem Mond schürfen könnten. Artemis heißt das neue Raumfahrtprogramm, benannt nach der griechischen Göttin der ...

