Drei Frauen ziehen feixend die Fäden der Macht - und Deutschland dreht durch. Welche Bewunderung und Kritik haben Angela Merkel, Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer verdient - und welche nicht?

Auch die größten Soziologen sind nicht zeitlos. Georg Simmel zum Beispiel. Keiner hat uns bereits an der Schwelle zum 20. Jahrhundert die zentralen Phänomene der Moderne - den Rationalitätsglauben der Naturwissenschaft, die Rechenhaftigkeit der Wirtschaftswelt, die Sachlichkeit des Geldes, das durchgetaktete Großstadtleben - so plastisch vor Augen geführt. Aber dass der moderne Mensch auf die Beschleunigung der Zeit und die Schrumpfung des Raums, auf die Vermehrung des Neuen und den Sturm der Eindrücke, auf den Strom der Nachrichten und die "Steigerung des Nervenlebens" schon aus Selbsterhaltungsgründen blasiert, also mit "Reserviertheit", "Distanz" und "Indifferenz", heute würde man vielleicht sagen: "cool" reagiert - das kann man nach dieser Nachrichtenwoche einmal mehr nicht behaupten. Leider. Denn ausgerechnet Journalisten, die schon von Berufs wegen in "Reserviertheit", "Distanz" und "Indifferenz" eingeübt sein müssten, sind es offenbar am wenigsten. Anders ist die Laudationsbereitschaft und Kritikhysterie, mit der diese Woche die politische Karriere dreier deutscher Frauen verfolgt wurde, nicht zu erklären.

Womit anfangen? Vielleicht mit der Bildkritik der "Bild": Wir sehen drei Frauen, die sich freuen und ein bisschen feixen, die Kanzlerin (Angela Merkel), die künftige EU-Kommissarin (Ursula von der Leyen), die CDU-Parteichefin und Verteidigungsministerin (Annegret Kramp-Karrenbauer). Sie haben einen machtpolitischen Coup gelandet, viel riskiert und viel gewonnen - klar, dass hier ein Trio lacht und jubelt. Und die "Bild"? Nun, die "Bild" ist die "Bild", jeder weiß es, eine Mätresse des Geschmack- und Prinzipienlosen. Sie sieht das "eiskalte Lächeln der Macht" und findet es "bei Frauen nicht sympathischer als bei Macht-Männern". Das allerdings muss eigens erwähnt werden, weshalb die ohnehin sexualisierte Macht-Kritik (in der Alltagssprache steht das Adjektiv "eiskalt" Frauen offenbar besser als Männern…) in blanke Kastrationsangst umkippt. Die Politik- und Wirtschaftswelt produziert jeden Tag unzählige Bilder von Kerlen in peinlichen Potenzposen - aber wenn Frauen immer noch ausnahmsweise aus ihren Marien- und Venusrollen fallen, muss man sie in der Axel-Springer-Straße offenbar immer noch in die Domina-Schublade stecken.

