Morphosys Aktie | ISIN:DE0006632003 | WKN:663200 In den letzten Handelstagen ist der Kurs aus einer Wimpel-Formation positiv nach oben ausgebrochen. Das gilt als Trendbestätigung und in der Regel geht es dann in Trendrichtung weiter. Insofern sollte das Preisziel, welches sich mittels Fibonacci-Werkzeuge bestimmen lässt, erreicht werden. Preislich ist das der Bereich um 150 Euro. Um das positive Szenario nicht zu gefährden, müssen es die Bullen jetzt schaffen den Kurs über der Unterkante des Wimpels ... (Andreas Opitz)

Den vollständigen Artikel lesen ...