Die Wohnungskrise ist hausgemacht. Statt von Verstaatlichung zu träumen, sollte die Politik kommunale Vorkaufsrechte für Mieter schaffen.

Mehr Stirnrunzeln hätte Christine Lambrecht (SPD) bei Juristen und Ökonomen nicht hervorrufen können als mit dieser Ankündigung: Die neue Bundesjustizministerin will die rechtlichen Voraussetzungen für die Enteignung von Wohnungen als "letztes Mittel" der Politik schaffen. Die Verbindung zu den Ideen des Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert ist offenkundig. Für die Zukunft der SPD und Deutschlands kann man daher nur Schlimmes erwarten. Was ist bloß aus der SPD der Agenda 2010 und des Godesberger Programms geworden? Es ist nicht zu fassen.

Die SPD begibt sich mit der Ankündigung der neuen Ministerin endgültig an den linken Rand der Gesellschaft. Ob ihr das guttun wird, kann man bezweifeln, denn das geistige Klima in den exkommunistischen Blockbauten Ostberlins sollte man nicht mit der Stimmungslage in Deutschland insgesamt verwechseln. Jedenfalls wäre die CDU gut beraten, von der Justizministerin die Rücknahme ihrer Ankündigung zu verlangen - und andernfalls die Koalition aufzukündigen.

Um den Vorschlag rechtlich zu begründen, sind ohnehin arge Klimmzüge nötig, denn in Artikel 14 Absatz 3 des Grundgesetzes heißt es: "Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig." Aber wo liegt das Interesse der Allgemeinheit, wenn der Staat eine Wohnung enteignet, um sie anschließend dem Mieter zu einem Mietpreis unter dem Marktniveau überlassen zu können? Die Väter des Grundgesetzes haben vermutlich an Enteignungen zur Schaffung von Infrastruktur wie zum ...

