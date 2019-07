CENIT knüpfte mit den Zahlen zum 1. Quartal an das schwache Vorjahr an. Der Umsatz trat mit einem leichten Wachstum von 0,7% auf 41,2 Mio € auf der Stelle, was vor allem auf das weiterhin schwache Geschäft mit der eigenen Software zurückzuführen ist. Die Geschäfte mit Fremdsoftware machen mit rund 61% mittlerweile den Großteil des Umsatzes aus. Das liegt vor allem an der Übernahme der französischen KEONYS Gruppe. Vor der Übernahme waren die Fremdsoftwareumsätze für lediglich 45% der Gesamtumsätze ... (Volker Gelfarth)

