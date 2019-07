Adobe knüpfte im 1. Halbjahr an das gute Vorjahr an. Das Geschäft mit Abonnenten boomt und sorgte für einen Umsatzanstieg von 25,1% auf ein neues Rekordhoch von 5,4 Mrd $. Die Kosten für den Abonnentenbereich legten zwar deutlich zu. Mit einer Bruttosegmentmarge von 89,1% ist dieser Kostenanstieg aber unwesentlich. Stärker ins Gewicht fielen jedoch die Kostenanstiege im Bereich Marketing, wie auch Forschung und Entwicklung. Insgesamt nahm Adobe mit 2,6 Mrd $ rund 31% mehr Geld in die Hand, um die ... (Volker Gelfarth)

