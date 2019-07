Die Mietpreise auf den Balearen schießen immer weiter in die Höhe. Die Folgen spürt auch die Tourismusbranche, denn es fehlt zunehmend an Saisonarbeitern.

Sonne, Sand und Meer: Auf den Balearen zu leben und zu arbeiten, ist für viele ein Traum. Mittlerweile aber ist das Sehnsuchtsziel angesichts unerschwinglicher Wohnungspreise oft zum Alptraum geworden. Während auf Ibiza schon länger Wucherpreise die Gemüter erhitzen, stehen jetzt auch Mietsuchenden auf Mallorca schwere Zeiten bevor. "Die Mietpreise haben ein Limit erreicht", sagt Natalia Bueno, Präsidentin des Verbandes der Immobilienmakler auf den Balearen.

Für eine Zweizimmerwohnung in der Hauptstadt Palma oder in den Küstengebieten würden mittlerweile im allerbesten Fall 800 Euro plus Nebenkosten verlangt. Die Folge: Mieter könnten sich die angebotenen Unterkünfte kaum noch leisten. "Entweder sie verdienen nicht genug oder sie haben befristete Arbeitsverträge - da ist eine Vermietung für die Wohnungsbesitzer viel zu riskant", so Bueno.

Welche Ausmaße dies im schlimmsten Fall annehmen kann, ist bereits auf Mallorcas südlicher Nachbarinsel Ibiza zu beobachten. Hier herrscht seit Jahren ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Wer bei einschlägigen Webportalen wie "mil anuncios" auf Wohnungssuche geht, der findet teilweise Angebote von 400 bis 500 Euro monatlich - für ein Bett in einem geteilten Zimmer. Eigene WG-Zimmer kosten schon deutlich mehr. Für komplette Wohnungen ist den Preisen nach oben heute keine Grenze mehr gesetzt.

Wer nicht gerade einen Top-Job hat, kann das nicht stemmen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...