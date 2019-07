ProSiebenSat.1-Vorstandschef Max Conze über den Konkurrenzkampf mit Netflix und Amazon, die Exportpläne für sein neues Streamingportal Joyn und Gemeinsamkeiten mit Alibaba.

Max Conze ist Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 SE.

WirtschaftsWoche: Herr Conze, seit Jahren sinken die absoluten Zuschauerzahlen der TV-Sender in Deutschland, Mediaplaner bemängeln eine "Verdurchschnittlichung" im Programm der Privatsender, Netflix und Co gewinnen immer mehr Zuschauer - erleben wir gerade den Niedergang des Fernsehens?Max Conze: Mal langsam - die Welt ist weniger schwarz-weiß, als viele sie malen, nach dem Motto "Fernsehen ist tot, Netflix ist alles". Das stimmt so einfach nicht. Auch reine Streaming-Dienste werden ihren Höhepunkt im Hype-Cycle eines Tages überschritten haben.

Was macht Sie so sicher?Wir begeistern Menschen nach wie vor mit unseren Inhalten. Gerade hatten wir mit unseren Sendern den besten Juni, das beste zweite Quartal und die besten sechs Monate der vergangenen vier Jahre. Wir gewinnen in einem sich verschärfenden Markt Zuschauer. Unser Ziel ist es nicht, gegen Netflix zu gewinnen oder die Plattform zu kopieren. Unser Ziel ist es, unsere Stärken endlich wieder voll auszuspielen.

Welche sollten das sein?Wir kombinieren die Stärken des linearen Fernsehens mit den Stärken nicht-linearer Streaming-Angebote. Zwei Modelle in einem sind stärker als eines je sein kann. Wir machen mit Herzblut Programm - ein Programm, das unsere Zuschauer überall und jederzeit anschauen können und das wir vorwiegend mit Werbung finanzieren. Denn der Werbemarkt in seiner Gesamtheit ist nach wie vor sehr gesund. Viele Leute in Deutschland sagen, das Fernsehen sei tot - das ist nicht richtig. Richtig ist, dass sich die Art ändert, wie wir fernsehen.

Was trägt denn Ihre neue Online-Plattform Joyn dazu bei?Mit dem Aufbau neuer digitaler Verbreitungswege wie Joyn schaffen wir es, die sinkende Reichweite im klassischen Fernsehen nahezu auszugleichen. Das gelingt, weil wir die historische Stärke des Fernsehens - einfach und schnell unter einer Vielzahl von Live-Kanälen wählen zu können - in die digitale Welt übersetzen und mit zusätzlichen Angeboten anreichern.

Joyn, das Mitte Juni gestartet ist, war das größte Projekt, dass Sie sich für Ihr erstes Jahr als Vorstandschef von ProSiebenSat.1 vorgenommen hatten - mussten Sie dafür nicht bloß die vorhandenen Angebote 7TV, Maxdome und Eurosport Player miteinander verbinden?Nein, da unterschätzen Sie vollkommen, wie viel Arbeit alle Beteiligten in dieses Projekt gesteckt haben. Als ich im Juni letzten Jahres kam, gab es Joyn noch nicht. Das Angebot haben wir vollkommen neu in weniger als einem Jahr aufgebaut. Das gilt auch für die komplette Technik dahinter. Schauen Sie mal in Europa, wie vielen Sendern und Unternehmen ...

