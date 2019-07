Daimler-Großaktionär Geely ist der Star unter Chinas Autobauern. Doch jetzt plagen Absatzprobleme und hausgemachte Schwächen das Unternehmen. Mit möglichen Folgen auch für den Kleinwagen Smart.

Am 13. Januar 2018 fliegt ein ziviler Erdbeobachtungssatellit in mehreren Hundert Kilometer Höhe über Ostchina. Er fotografiert eine Gegend nördlich der Stadt Ningbo am Ufer der Hangzhou-Bucht, eine Fabrik des Autobauers Geely und einen Parkplatz nebenan, so groß wie zwei Fußballfelder. Etwa die Hälfte der Stellfläche ist besetzt mit fabrikneuen Autos. Die andere Hälfte ist leer.

Mehr als ein Jahr später nimmt der Satellit das Areal erneut ins Visier. Gleich neben der Fabrik ist ein weiterer Parkplatz entstanden, genauso groß wie der erste, und beide Flächen sind randvoll gestellt mit rund 8000 Neuwagen des Herstellers: blecherne Zeugen einer Überproduktion. Geely baut auf Halde. Stellt Autos her, die zurzeit keiner braucht.

Ausgerechnet Geely, der Star der chinesischen Autoindustrie. Das Unternehmen ist dank einer klugen Strategie zu einem Weltkonzern gereift, der es mit den Großen der Branche aufnehmen will, mit Volkswagen, PSA und BMW. Doch nun kämpft Geely gegen eine Absatzflaute in China. Und gegen die Folgen seines uferlosen Wachstumswillens. Die Werke sind weit über das Land verstreut, mitunter veraltet, zu klein und daher ineffizient. Die Probleme des Konzerns könnten auch die Kleinwagenmarke Smart betreffen. Geely soll das Stadtauto ab 2022 im Joint Venture mit Daimler bauen. Schafft der Konzern bis dahin die Wende?

Vorerst sieht es nicht danach aus. Eher danach, dass der imposante Aufstieg des 1986 von Li Shufu als Kühlschrankzulieferer gegründeten Unternehmens sich deutlich abbremst. Geely hat sich 1998 zum Autohersteller gemausert und seither immer wieder als chinesische Schaufensterfirma für Aufsehen gesorgt. Geely hat sich die britische Sportwagenmarke Lotus und den malaysischen Mittelklassehersteller Proton einverleibt. Geely baut in China Autos seiner schwedischen Tochter Volvo und den Tesla-Jäger Polestar. Geely kaufte sich Anfang 2018 für sieben Milliarden Euro mit fast zehn Prozent bei Daimler ein, ist heute größter Einzelaktionär der Stuttgarter.Der nächste Schritt in Richtung Weltkonzern: ein neues Werk am südwestlichen Rand der Jangtse-Metropole Wuhan. Es soll bis 2021 für 1,2 Milliarden Euro entstehen und gilt als Favorit für die Fertigung des Smart. Das Stadtauto wird ab 2022 nicht mehr bei Daimler im französischen Hambach vom Band rollen, sondern als E-Auto bei Geely. Daimler will die verlustreiche Geschichte des Kleinwagens endlich beenden. Doch ausgerechnet jetzt schwächelt Geely. Seit März 2018 hat die Aktie an der Hongkonger Börse mehr als die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Kenner erwarten schwierige Jahre der Konzernkonsolidierung.

Zu klein, um groß zu werden

Das vielleicht größte Problem der Chinesen: "Geely betreibt unglaublich viele Werke, die nur eine Kapazität zwischen 40.000 und 150.000 Fahrzeuge pro Jahr haben", sagt Jochen Siebert, Chef der auf Chinas Autoindustrie spezialisierten Beratungsfirma JSC Automotive in Shanghai. Das sei zu wenig. Wirklich effizient sind Werke, so eine Branchenregel, erst ab einer Jahresproduktion von 300.000 Fahrzeugen.

Die Ursache für die fragmentierte Werkslandschaft liegt in Geelys Firmengeschichte. Im Gegensatz zur halbstaatlichen Konkurrenz ist Geely als privates Unternehmen bislang keine großen Joint Ventures mit westlichen Autobauern eingegangen. Die paradoxe Folge im staatskapitalistischen China: Während planwirtschaftlich bewilligte Partnerschaften wie die zwischen SAIC in Shanghai und Volkswagen Geelys Wettbewerbern Milliarden bescherten, mangelte es dem Privatunternehmen Geely stets an Geld. Also musste Li es sich vom Staat holen. Seine Manager zogen praktisch mit dem Hut von Stadt zu Stadt und von Provinz zu Provinz, sagt ...

