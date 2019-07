Nach einem überzeugenden Jahresauftakt ist Pernod auch im 2. und 3. Quartal auf Wachstumskurs geblieben. In den ersten 9 Monaten hat der Konzern 4,9% mehr umgesetzt. Während die Umsätze in Europa trotz hoher Nachfrage in Großbritannien und Russland mit 2,04 Mrd € in etwa auf Vorjahresniveau lagen, wuchs das Geschäft in Amerika um 3% auf 1,96 Mrd €. Wachstumstreiber Nummer 1 aber waren Asien und der Rest der Welt mit einem Umsatzanstieg um 10,2% auf 3,19 Mrd €. Vor allem bei den Kunden in China und ... (Volker Gelfarth)

