InBev hat im 1. Quartal 3,9% weniger umgesetzt, den Gewinn aber mehr als verdreifacht, nicht zuletzt aufgrund deutlich geringerer Zinslasten. Der Bierabsatz ist um 1% auf 133,5 Mio hl gesunken. Um 6,4% gestiegen ist der Absatz aber im wichtigsten Markt Südamerika. In Nord- und Mittelamerika sowie in Asien-Pazifik lagen die Verkäufe in etwa auf Vorjahresniveau. In Europa, Nahost und Afrika schrumpfte der Absatz dagegen um 11,7%. Insgesamt lagen die Zahlen im Rahmen der Markterwartungen. Der Jahresauftakt ... (Volker Gelfarth)

