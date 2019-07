Nach einem erfreulichen Geschäftsjahr 2018 ist auch der Start ins neue Jahr gelungen. Heineken veröffentlicht zwar keine Quartalsergebnisse, hat aber in einem Trading-Update mitgeteilt, dass der Gewinn in den ersten 3 Monaten um 15% auf 299 Mio € gestiegen ist. Der Bierabsatz legte trotz des späten Osterfests um 4,4% auf 52,7 Mio hl zu. In allen Regionen hat der Konzern mehr Bier verkauft. Mit 8,3 und 8,2% erzielte Heineken die höchsten Wachstumsraten in Afrika, Nahost und Osteuropa. In den wichtigen, ... (Volker Gelfarth)

