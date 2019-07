Das 1. Quartal war geprägt von der Integration der übernommenen Wein & Co. und dem fehlenden Ostergeschäft. Der Umsatz stieg zwar um 6,7%, der Gewinn brach jedoch um 42% ein. Im Einzelhandel schoss der Umsatz sogar um 25,6% auf 43,7 Mio € nach oben. Davon entfielen 8 Mio € auf Wein & Co. Die Integration der Übernahme belastete allerdings die Ergebnisentwicklung. Die Marge schrumpfte von 7,8 auf 5,9%. Mittelfristig strebt das Management bei den noch defizitären Österreichern eine Marge von 5% an. ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...