Dass es um die Deutsche Bank aktuell nicht gut bestellt ist, ist kein Geheimnis. Trotz der angekündigten, massiven Umbaumaßnahmen glauben auch die Anleger offensichtlich noch nicht an eine Wiederauferstehung des größten Geldinstituts im Land. Zwar konnte die Aktie der Deutschen Bank seit Ende Juni wieder etwas an Boden gut machen, doch am Freitag erlitten die Papiere wieder einen herben Rücksetzer auf deutlich unter 7 Euro. Es waren wohl insbesondere Branchenkollegen, die der Aktie so zusetzten. ... (Achim Graf)

