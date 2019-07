Die Woche endete für Geely an der Börse durchaus versöhnlich: Nach ihrem heftigen Absturz nach einer Gewinnwarnung, von 1,56 Euro zum Monatsanfang ging es auf noch 1,31 Euro am Montag, drehte die Aktie des chinesischen Autobauers wieder ins Plus. Zwar konnten die Papiere ihr Zwischenhoch von 1,41 Euro vom Mittwoch nicht ganz halten, doch bedeute ein Schlusskurs von 1,38 Euro am Freitag einen Wochengewinn von immerhin 2,2 Prozent. Der wankelmütige Kursverlauf von Geely passt gut zum widersprüchlich ... (Achim Graf)

