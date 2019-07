Was haben die künftige EU-Kommissionspräsidentin, der mutmaßlich künftige britische Premier und der Vorstandsvorsitzende von Bertelsmann gemeinsam? Sie alle lernten in Brüssel. An einer Europa-Schule.

Kaum war Ursula von der Leyen Anfang des Monats als nächste Kommissionspräsidentin nominiert, trudelten bei ihr die Glückwünsche ein. Einer kam per Twitter von den Europa-Schulen aus Brüssel. Der Stolz über den unerwarteten Karriereschritt der einstigen Schülerin war unverkennbar. Bis zum Jahre 1971 besuchte von der Leyen die Europa-Schule in Uccle, einem Stadtteil im Süden Brüssels - wie nach ihr Boris Johnson, der sich anschickt, britischer Premier zu werden und Thomas Rabe, der seit 2012 den Medienkonzern Bertelsmann leitet.

An der Chaussée de Waterloo, wo sich zu Unterrichtsbeginn und nachmittags die Schulbusse stauen, hat sich seit von der Leyens Zeiten einiges geändert. Früher wurde nur in den vier Sprachen der Gründerstaaten unterrichtet: Deutsch, Französisch, Niederländisch und Italienisch. Heute existieren acht Haupt-Sprachabteilungen und jedes Kind hat Anspruch auf Unterricht in der Muttersprache.

Noch immer gilt allerdings das Prinzip Mehrsprachigkeit: In Europa-Stunden müssen Kinder von früh an eine Fremdsprache sprechen. Bei von der Leyen war es Französisch, damals auch auf dem Schulhof die Lingua Franca. Von der Leyen ist das anzumerken, bis heute kommt ihr Französisch leicht über die Lippen. Von Boris Johnson ist bekannt, dass er ebenfalls exzellent Französisch spricht - und nur so tut, als beherrsche er es nicht.

Die erste Europa-Schule wurde 1958 gegründet, um die Kinder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...