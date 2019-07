Wer auf den Fernbus setzt, der kommt damit für wenig Geld bis nach London. Die Branche wächst, doch manchen Städten fehlt die nötige Infrastruktur. Selbst im beliebten Städtereiseziel Kopenhagen gibt es Nachholbedarf.

Typischer könnten Busreisende in Kopenhagen eigentlich gar nicht begrüßt werden: Wildes Klingeln vorbeiziehender Radfahrer schreckt sie hoch, sobald sie verschlafen etwa aus dem aus Hamburg oder Berlin kommenden Nachtbus steigen. Das Ganze ist von den Dänen nicht als herzliche Begrüßung gemeint, sondern Ausdruck eines Ärgernisses: Fernbusse müssen in der dänischen Hauptstadt nämlich direkt an einem Radweg nahe dem Hauptbahnhof halten - und diese Wege sind in Kopenhagen bekanntermaßen hoch frequentiert.

"Richtig klug ist das hier nicht", sagt eine Frau, die gerade auf ihren Fernbus in Richtung Jütland im Westen Dänemarks wartet. Es müsse dringend etwas an der Situation geändert werden, findet die Dänin - insbesondere, weil durch ein just in Kraft getretenes Gesetz künftig noch mehr Fernbusse durchs Land fahren werden. Ein Kopenhagener auf dem Weg nach Odense sagt: "Es ist immer ein Gedränge und jede Menge Panik, bis man hier im Bus ist. Aber wenn du einmal drin sitzt, ist es entspannt."

Die fehlende Infrastruktur mit einem geeigneten Busbahnhof ist kein Problem, mit dem ausschließlich Gäste im beliebten Stadtreiseziel Kopenhagen klarkommen müssen. Auch mehrere deutsche Städte sind zunächst nicht auf den Boom der Fernbusse vorbereitet gewesen. Mancherorts klappt das Zusammenspiel von Kommunen und Busunternehmen mittlerweile makellos. Oft gerade in mittelgroßen Städten hält der Bus aber nur fix irgendwo am Straßenrand oder an Haltestellen von Linienbussen, um Gäste ein- und aussteigen zu lassen. Manchmal befinden sich die Stopps irgendwo im Nirgendwo.

Ein Beispiel ist das ansonsten so pittoreske Münster. Fernbusse fahren hier einen recht zentralen Parkplatz im Innenstadtbereich an. Einladend ist der Halt aber ...

