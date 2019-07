Für die in der Daimler-Aktie investierten Anleger war die vergangene Woche kein Grund zur Freude. Die Aktie setzte ihren am 1. Juli nach dem Kontakt mit der 50-Tagelinie bei 50,06 Euro begonnenen kurzfristigen Abwärtstrend fort und ermäßigte sich bis zum Wochenende bis auf 45,44 Euro. Nicht mehr weit entfernt ist das Tief vom 12. Juli bei 44,54 Euro. Es könnte in den nächsten Tagen noch einmal angesteuert werden. Auf diesem Niveau bietet sich den Käufern noch einmal die Chance, einen kleinen Doppelboden ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...