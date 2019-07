Die Käufer der Apple-Aktie haben in der vergangenen Wochen ihren Anstieg über die runde Marke von 200,00 US-Dollar fortgesetzt. Zwar steigt die Aktie nicht mehr ganz so dynamisch wie noch im Juni. Doch auch nach dem Anstieg über die 50-Tagelinie geht die Reise in Trendrichtung unbeirrt weiter und die Aktie macht beständig Boden gut. Gerechnet werden sollte in der neuen Woche jedoch auch mit der Möglichkeit eines Tests der überwundenen 200,00-Euro-Marke von oben. Möglicherweise kommt es sogar zu ... (Dr. Bernd Heim)

