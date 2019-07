In der vergangenen Woche sahen wir zwei Anläufe der Bullen mit dem Ziel, die Marke von 38,00 Euro zu überwinden. Sie waren nicht von Erfolg gekrönt. Der erste Anlauf konnte zwar den Widerstand kurzzeitig überwinden, da die Käufer jedoch sogleich wieder zurückgeschlagen wurden, endete die Attacke am Ende auf der Marke von 36,00 Euro. Hier starteten die Käufer am Donnerstag einen zweiten Anlauf. Ihm gelang es nur bis an die 38,00-Euro-Marke vorzustoßen. Überwunden werden konnte die Hürde nicht. Mit ... (Dr. Bernd Heim)

