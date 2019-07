Ein übergriffiger Steuerungsanspruch mit Verboten und Subventionen gefährdet die Akzeptanz der Klimapolitik in der Bevölkerung. Lasst die marktwirtschaftliche Wettbewerbsordnung ihren Dienst tun!

Alle Ökonomen, nicht nur die Ordoliberalen, sehen politische Eingriffe in den Preismechanismus in der Regel skeptisch. Frei gebildete Preise koordinieren individuelle Pläne effizient, aber sie verlieren diese Fähigkeit schnell, wenn sie politisch verzerrt werden. Es gibt jedoch Ausnahmen von dieser Regel. Diese treten vor allem dann ein, wenn es externe Effekte gibt.

Der Klimawandel ist das wohl größte Externalitätenproblem, das die Menschheit kennt. Dies gilt im Hinblick auf seine Folgen, denn ein ungebremster Klimawandel verschlechtert langfristig die Lebensumstände in vielen Weltgegenden deutlich. Es gilt aber auch im Hinblick auf die Zahl der Beteiligten. Jedenfalls heute noch. Da der Energiemix nicht ausschließlich aus Erneuerbaren besteht, ist praktisch jeder einzelne Mensch mit seinem Konsum auch ein Verursacher von mehr oder weniger kleinen externen Effekten auf das Weltklima.

Das ordnungsökonomische Denken dreht sich im Kern um die Frage, wie man Spielregeln setzen kann, unter denen die Bürger es individuell sinnvoll finden, ihren eigenen Vorteil zu suchen, ohne andere Bürger zu schädigen. Vor diesem Hintergrund hat selbstverständlich auch eine ordoliberale Wirtschaftspolitik nichts gegen staatliche Interventionen, die den Verbrauch von CO2 mit einem Preis versehen, der seinen wahren gesellschaftlichen Kosten entspricht. Im Gegenteil kann man die CO2-Bepreisung als eine klassische, ordnungspolitische Antwort auf das Klimaproblem sehen. Der politisch festgelegte CO2-Preis signalisiert den Individuen die Kosten der von ihnen verursachten externen Effekte und wird sie im Durchschnitt dazu veranlassen, weniger CO2 zu verbrauchen. Jedem einzelnen Bürger steht es aber frei, wie stark und in -welcher Form er sich anpassen will.

Ein CO2-Preis ist also ein Mechanismus, der einen gewünschten Effekt auf der Makroebene erzielt, aber gleichzeitig die größtmögliche Entscheidungsfreiheit der Individuen erhält. Ebenso belästigt dieser Ansatz die Bürger nicht mit moralischen Appellen zur Änderung ihrer Lebensstile. Von allen wirksamen Maßnahmen, die zur Auswahl stehen, ist er sicherlich diejenige, die am ehesten vereinbar ist mit individueller Freiheit und der Abwesenheit einer pädagogisierenden Haltung des Staates gegenüber seinen Bürgern.Diese Überlegungen gelten im Grundsatz, der Teufel steckt aber wie immer im Detail. Dies beginnt bei der Höhe des CO2-Preises. Will man eine CO2-Steuer einführen, benötigt man eine möglichst präzise Schätzung des externen Effektes, den eine Tonne CO2 verursacht. Dieser ist nicht leicht zu ermitteln. Es ist schwierig, das richtige Preisschild für einen Küstenstreifen zu finden, der womöglich am Ende des Jahrhunderts im Meer versinken ...

