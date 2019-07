Bevor am Donnerstag die EZB Hinweise auf mögliche Zinssenkungen gibt, lassen es Anleger am Montag ruhig angehen. Der Dax dürfte leicht im Minus starten.

Schon an diesem Montag dürften Anleger gespannt nach Frankfurt blicken. Am Donnerstag, dem 25. Juli, treffen sich die Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank (EZB) - und lassen bis dahin die Märkte grübeln, ob es zu weiteren Zinssenkungen kommt oder nicht. EZB-Chef Mario Draghi hatte immerhin vor gut einem Monat angedeutet, dass er dies für eine Option halte, wenn es die konjunkturelle Entwicklung erfordere.

Am Montag bleiben Investoren zunächst vorsichtig. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der deutsche Leitindex Dax bei 12.249 Punkten leicht im Minus. Zum Ende der vergangenen Handelswoche konnte sich der deutsche Leitindex stabilisieren und 0,3 Prozent im Plus bei 12.260 Punkten schließen.

Abseits geldpolitischer Themen stehen zum Start in die neuen Handelswoche einige Veröffentlichungen von Geschäftszahlen an. Unter anderem Autobauer Hyundai, Elektronikhersteller Philips, Ölindustrie-Zulieferer Halliburton und die Schweizer Bankengruppe Julius Bär gewähren einen Blick in ihre Bilanzen.

Was für die Märkte an diesem Montag sonst noch wichtig ist:

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen gingen am Freitag mit einem Minus ins Wochenende. Ein Medienbericht, wonach die amerikanische Notenbank Fed nur eine kleine Zinssenkung anstrebt, enttäuschte die Anleger. Das "Wall Street Journal" berichtete, dass die Federal Reserve den Leitzins bei ihrer Sitzung Ende Juli lediglich um einen viertel Prozentpunkt reduzieren wolle. Investoren hatten auf eine Absenkung um einen halben Prozentpunkt gehofft. Im frühen Handel hatten noch Zinsfantasien und überzeugende Quartalszahlen von Microsoft die Wall Street angeschoben.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent tiefer auf 27.154 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,6 Prozent auf 2976 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,7 Prozent auf 8146 Punkte.

2 - Handel in Asien

Der japanische Aktienmarkt ist mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Der Leitindex Nikkei gab am Montag bis gegen Mittag um 0,4 Prozent auf 21.379 Punkte nach. Der breiter ...

