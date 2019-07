Viele Deutsche glauben an die Zukunft von Elektroautos. Trotzdem ist das Kaufinteresse gering. Eine aktuelle Auswertung zeigt, welche Gründe in den Augen der Kunden für und gegen die Anschaffung sprechen.

Obwohl VW, Mercedes und Co. trotz des Diesel-Skandals immer noch viele Autos verkaufen, beschäftigen sich auch die deutschen Autobauer mit der Elektromobilität (siehe dazu auch die Kolumne der vergangenen Woche "Autobauer verlieren Ansehen - aber keine Kunden"). Manchmal könnte man den Eindruck bekommen, dass ihr Interesse daran nicht sehr groß ist, sie es aber trotzdem machen, weil sie keine Wahl haben.

Was ja auch relativ zweifelsfrei festzustehen scheint: Autos fahren in Zukunft elektrisch, unabhängig davon, ob die Energie in einem Akku oder in Form von Wasserstoff in einem Tank gespeichert wird. Schließlich müssen die Autobauer in Europa ihren Flotten-CO2-Ausstoß in Zukunft immer weiter senken. Und Windräder und Solaranlagen liefern nun mal Strom.

Dass die Autos der Zukunft mit Strom fahren, glauben auch die Verbraucher, wie aktuell das Zielgruppen-Analyse-Tool YouGov Profiles zeigt: Mit 55 Prozent stimmt die Mehrheit der Aussage zu, "Elektroautos sind ganz klar das Transportmittel der Zukunft". Und unter denjenigen, die eine generelle Bereitschaft äußern, sich in den nächsten vier Jahren ein Elektroauto anzuschaffen, liegt die Zustimmungsrate sogar bei 80 Prozent.

Wie also könnte die Elektromobilität schneller in Schwung kommen als bisher? Daten aus YouGov Profiles zeigen die aktuell wichtigsten Gründe für und gegen den Kauf eines Elektroautos - und wer an welcher Stellschraube drehen könnte:

Preis

Es klingt wie eine Binsenweisheit, ...

