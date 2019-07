Die Software AG hat in ihrer größten Sparte erneut enttäuscht und muss die Jahresziele kräftig senken. Das Geschäft mit Integrationssoftware schnitt im zweiten Quartal unerwartet schwach ab. Auf Jahressicht wird in der DBP Digitalsparte kein Wachstum herausspringen, sondern womöglich ein spürbarer Rückgang. Die Aktie sackt um mehr als 12 Prozent ab. Aktionäre des Softwareherstellers haben in letzter Zeit ohnehin nicht viel Freude an dem Papier, über die vergangenen zwölf Monate gesehen verlor der Kurs fast 30 P. ...

