BARCLAYS HEBT SOFTWARE AG AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 33,50 EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR BEFESA AUF 53 (55) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MBB AUF 75 (90) EUR - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 29 (34) EUR - 'HOLD'SBC HEBT ZIEL FÜR WIRECARD AUF 225 (195) EUR - 'BUY' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2650 (2300) CHF - 'HOLD'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 12,90 (13,30) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 16,50 (14,50) EUR - 'NEUTRAL'HSBC HEBT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 5400 (4800) PENCE - 'HOLD'HSBC HEBT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 27 (26,50) EUR - 'BUY'HSBC SENKT VOLVO B AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 150 (170) SEKMAINFIRST NIMMT AIR LIQUIDE MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 137 EURSOCGEN SENKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...